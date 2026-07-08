Maximiliano Guerrero tras renovar con la U: "Tenemos que ganar un campeonato"

Futbol, Santiago Wanderers vs Universidad de Chile Fecha 5, Copa Chile 2026 El jugador de Santiago Wanderers Maximiliano Guerrero, celebra tras marcar un gol contra de Universidad de Chile durante el partido de Copa Chile, disputado en el estadio Elias - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 8 Jul. (ATON) -

El cuadro azul anunció este miércoles la extensión del vínculo del atacante, quien manifestó su alegría y aseguró que su deseo era continuar en el club.

Si bien en Universidad de Chile ya trabajan para sumar refuerzos y aseguraron a comienzos de semana al joven delantero argentino Gonzalo Reyna, también lo hacen para retener a jugadores.

En ese sentido, el cuadro azul oficializó este miércoles la renovación de contrato de Maximiliano Guerrero, quien es el actual goleador de la temporada con 10 tantos.

"Estamos felices de confirmar que nuestro delantero Maximiliano Guerrero selló su renovación con Universidad de Chile y seguirá representando al Club hasta fines de 2028", anunció el conjunto estudiantil en sus redes sociales.

Luego, el atacante manifestó toda su alegría por la extensión de su vínculo con el elenco universitario y aseguró que tenía toda la intención de continuar en el club.

"Estoy muy contento, era algo que buscaba hace tiempo y me toma en un muy buen momento. Estoy muy feliz de seguir vistiendo esta camiseta, es un orgullo tremendo", expresó el ariete en conversación con las redes de la U.

"Quiero ganar cosas importantes con la U, tenemos que ganar un campeonato, es lo que queremos todos. Además, de seguir haciendo goles y aportar al equipo sea como sea, ojalá quedar en la historia, es lo que uno anhela en este Club tan grande", añadió.