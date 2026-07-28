Maximiliano Guerrero se rindió ante Eduardo Vargas:"Es un ejemplo para nosotros"

Futbol, Audax Italiano vs Universidad de Chile Fecha 16, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Eduardo Vargas, izquierda, convierte su gol durante un partido de primera contra Audax Italiano disputado en el estadio Bicentenario La - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 28 Jul. (ATON) -

El delantero resaltó la jerarquía y el aporte de "Turboman" en el cuadro azul, gran figura en el triunfo ante Audax Italiano por el Campeonato Nacional.

Universidad de Chile comenzó la segunda rueda del Campeonato Nacional con un triunfo ante Audax Italiano en La Florida, en un partido donde Eduardo Vargas fue figura en los azules.

Por eso, en el plantel del conjunto estudiantil quedaron felices con el delantero y este martes su compañero Maximiliano Guerrero se rindió ante "Turboman".

"Edu es tremendo jugador, creo que lo sigue demostrando hoy en día. A nosotros nos ayuda mucho cada vez que juega. Demuestra que todavía tiene la calidad de siempre", reconoció el ariete en conferencia de prensa.

"Nos ayuda con goles cada vez que puede, con asistencias también y nos da ese empujoncito. Creo que él está muy bien físicamente y eso también es un ejemplo para nosotros para seguir el camino que él ha logrado", añadió.

Además, Guerrero manifestó su felicidad por sellar hace unos días su renovación con el elenco universitario: "La verdad que muy contento, muy feliz de de firmar en el club. Creo que que lo venía buscando hace rato, como dije, que se haya dado en esta instancia me deja muy contento, muy feliz y motivado para seguir sumando al equipo y ojalá lograr cosas importantes con el club de aquí al tiempo que me queda en el en el club".