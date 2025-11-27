Maximiliano Guerrero: "Ha sido un año complicado para mí"

Futbol, O’Higgins vs Universidad de Chile. Fecha 28, Liga de primera 2025. El jugador de Universidad de Chile Maximiliano Guerrero es fotografiado durante el partido de primera division contra O’Higgins disputado en el estadio El Teniente de Rancagua, -

El extremo de Universidad de Chile realizó un balance de su temporada y reconoció que nuevamente sufre problemas físicos que lo tienen en duda para el partido del martes frente al campeón Coquimbo Unido.

Universidad de Chile recibirá el martes al campeón Coquimbo Unido, por la 29° y penúltima fecha del Campeonato Nacional, con la ilusión de seguir peleando por el cupo del Chile 2 para la Copa Libertadores 2026.

Maximiliano Guerrero, delantero de los azules, anticipó este jueves el cotejo ante los "piratas" y también el de la última jornada ante el colista Deportes Iquique.

"Son dos rivales fuertes, sobre todo Coquimbo. Iquique se tiene que jugar todo. Tenemos que afrontarlo como lo hemos hecho todo el año, con mucha concentración y generando juego ofensivo siempre. Vamos a salir a buscar el resultado (...) Queremos enfocarnos en ganar esos seis puntos y ver qué pasa", expresó el ariete en conferencia de prensa.

"El último partido lo ganamos de buena forma, venimos jugando bien, nos sentimos con confianza y sabemos que podemos quedarnos con los tres puntos en casa", añadió.

Además, reconoció que está en dudas por problemas físicos: "Tenía un desgarro por contusión, iremos viendo día a día a ver si llego al martes. Me venía sintiendo súper bien, termino el año de buena forma. El gol me deja contento, lo venía buscando hace tiempo, me deja con confianza".

También, el extremo realizó un balance de su temporada 2025, donde ha sumado apenas un gol en 31 partidos: "Ha sido un año complicado para mí, he tenido muchas lesiones por golpes, pero termino bien, me siento con mucha confianza. He pasado por altos y bajos, pero me quedo con el último tramo del torneo. He aprendido mucho, sobre todo en una posición donde no venía jugando mucho. He crecido mucho defensivamente, creo que soy un jugador más completo. Uno tiene que adaptarse al esquema, quedo más lejos del área rival, pero he tratado de ir sumándome cada vez más al ataque".

Por último, Guerrero manifestó su deseo de continuar en el club, con el cual termina contrato en diciembre de 2026: "Estamos en conversaciones, queremos renovar. Si se da la posibilidad de salir al extranjero, genial, es parte de los objetivos que uno se traza, pero ojalá se dé la renovación, sería importante para mí".