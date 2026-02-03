Mayo e incidentes en el Nacional:"Nos vamos a querellar contra los involucrados"

Futbol, Presentacion del entrenador Francisco Meneghini. Francisco Meneghini es presentado como nuevo entrenador de Universidad de Chile, en el Centro Deportivo Azul, Santiago, Chile. 30/12/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Presentation of the - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 3 Feb. (ATON) -

El gerente deportivo de Universidad de Chile aseguró que en el club trabajan para identificar a la mayor cantidad de personas por los incidentes en el partido ante Audax Italiano.

Siguen las reacciones por los graves incidentes que protagonizaron barristas de Universidad de Chile en el Estadio Nacional durante el empate frente a Audax Italiano, por el debut en el Campeonato Nacional 2026.

Este martes el gerente deportivo del cuadro azul, Manuel Mayo, aseguró que en el club están trabajando para identificar a la mayor cantidad de personas involucradas en los hechos violentos.

"Estamos haciendo todo lo posible, para identificar a la mayor cantidad de personas que estuvieron involucradas en estos hechos violentos, para luego querellarse contra ellos ante la justicia", reconoció el directivo de la U en conferencia de prensa y durante la presentación de Marcelo Morales como nuevo refuerzo.

"Pondremos toda la disposición para identificar a esas personas y darle la tranquilidad a los hinchas que estamos trabajando con las personas pertinentes para que no vuelvan a ocurrir estos hechos", añadió.

Además, Mayo agregó que estos hechos "afectan al equipo y al hincha de la U, no son buenos para nadie".