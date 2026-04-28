"Me llamó Colo Colo, pero dije que no. Estaba en un momento complicado"

Futbol, Colo Colo vs O'Higgins. Cuarta fecha, campeonato nacional 2018 El entrenador de Colo Colo Pablo Guede, dirige a sus jugadores durante el partido de primera division contra O'Higgins en el estadio Monumental. Santiago, Chile. 23/02/2018 Christian - CHRISTIAN IGLESIAS/PHOTOSPORT

Santiago 28 Abr. (ATON) -

Pablo Guede reveló que fue contactado por la dirigencia de Blanco y Negro antes de sellar su llegada a la banca de Alianza Lima, a fines de 2025.

Pablo Guede firmó a fines de 2025 por Alianza Lima. Pero antes de sellar su arribo al cuadro peruano, el técnico argentino tuvo la chance de regresar a Colo Colo, cuadro al que dirigió entre 2016 y 2018.

Es que el propio estratego trasandino reveló que fue contactado por la dirigencia de Blanco y Negro antes de abrochar su llegada al conjunto incaico, pero rechazó la propuesta del Cacique.

"Yo no quería entrenar. Me había llamado Atlético Nacional y terminé diciéndole que no. También Colo Colo y les dije 'no, hablemos la semana que viene, quiero ver al equipo'", comenzó diciendo el DT en entrevista con el programa Fútbol Satélite.

"Estaba en un momento complicado de mi vida, con el nido vacío, se me habían ido los hijos. Mis hijas estudian en Madrid y mi hijo en Budapest, así que me quedé solo con mi señora. Me costó, no quería alejarme", añadió.

Además, contó lo que le sedujo para fichar en Alianza Lima: "Cuando me llamó Franco (Navarro, gerente deportivo), le pregunté por el proyecto y cuando colgué, mi señora me vio la cara y me dijo, 'nos vamos a Lima, ¿no?'".

"Le contesté 'me parece que sí'. Y fue así. En cuanto me contó cuáles eran los objetivos del club, no lo dudé", sentenció Guede.