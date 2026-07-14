El mea culpa de Lorenzo Reyes por penal errado: "Les fallé a todos"

Futbol, O’Higgins vs Nublense Semifinal, Copa de la Liga 2026 El jugador de Nublense Lorenzo Reyes es fotografiado durante el partido Semifinal de Copa de la Liga contra O’Higgins disputado en el estadio Codelco El Teniente en Rancagua, - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 14 Jul. (ATON) -

El capitán de Ñublense publicó un emotivo mensaje después de su mala ejecución en la definición desde los doce pasos ante O'Higgins. "Si para llevar a Ñublense donde se merece tengo que caerme mil veces más, lo haré", remarcó.

Lorenzo Reyes, capitán de Ñublense, hizo un profundo mea culpa luego del penal errado en la serie desde los doce pasos ante O'Higgins, jugada que marcó la derrota y eliminación de los chillanejos en semifinales de la Copa de la Liga.

Por medio de una de sus historias de Instagram, el mediocampista afirmó de entrada que "no sólo fallé un penal, les fallé a todos los que confiaban en mí".

"Obviamente un penal no define el jugador que soy y menos cambia el rendimiento que he tenido todos estos años en el club y aún con el alma y el corazón destruidos, les digo que saldrá el sol y nos levantaremos más fuertes", añadió el volante.

El formado en Huachipato remarcó que "me he caído y me he levantado muchas veces y si para llevar a Ñublense donde merece estar me tengo que caer mil veces más, lo voy hacer".

Enesa misma línea, "Lolo" apuntó que "siempre son más fuertes las ganas que tengo de levantarme, así vivo el fútbol y la vida. Un ganador de verdad no es el que siempre gana, sino el que nunca se rinde".

Por último, junto con agradecer el apoyo recibido tras este fallo, Reyes enfatizó que "no me daré por vencido, no nos daremos por vencidos. Todos juntos conseguiremos nuestros objetivos de jugar torneos internacionales y ganar una copa con este hermoso y esforzado club. Todos juntos, siempre".