Medio portugués evoca recuerdo del triunfo de Chile en Confederaciones

Archivo - Chile.- Portugal de Cristiano Ronaldo confirmó programación para amistoso ante Chile - MEXSPORT/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 4 Jun. (ATON) -

Un importante portal luso anticipó el choque de este sábado ante la Roja nueve años después de la victoria por penales del combinado criollo en las semifinales del torneo.

Este sábado a las 13:45 horas de nuestro país, Chile enfrentará a Portugal en el estadio Nacional do Jamor en el primero de los dos amistosos que tiene agendada la Roja para la presente fecha FIFA.

Aunque en la prensa lusa el duelo no ha despertado demasiado interés, el portal Noticias Ao Minuto anticipó el choque del fin de semana evocando el recuerdo del último choque entre ambas selecciones, cuando el combinado criollo se impuso por penales en las semifinales de la Copa Confederaciones de Rusia 2017.

En la publicación, apuntaron a lo que fue la "decepción de Kazan", puntualizando que si bien el elenco criollo "atraviesa una crisis, tras haber quedado último en la fase de clasificación sudamericana, pero en el pasado fue responsable de la decepción de Portugal".

"En Kazán, tras un empate 0-0 en el tiempo reglamentario y la prórroga, el equipo entonces dirigido por Fernando Santos se desmoronó y acabó perdiendo 3-0, con Ricardo Quaresma, João Moutinho y Nani fallando sus respectivos penaltis", señalaron.

Asimismo, expusieron que los únicos "sobrevivientes" de aquella trágica jornada para el conjunto del Viejo Continente Bernardo Silva, Nélson Semedo y José Sá, además del legendario Cristian Ronaldo.

En el historial general, considerando tanto compromisos por los puntos como los no oficiales, Chile y Portugal se han visto las caras en cuatro oportunidades, con un saldo de dos empates y dos victorias lusas.