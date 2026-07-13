En medio de rumores sobre vuelta a Colo Colo, Thompson será castigado en Rusia

Archivo - Chile.- Anuncian sanciones en contra de Thompson por tardío reintegro al Orenburg - JAVIER SALVO/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 13 Jul. (ATON) -

El presidente del Orenburg, Kirill Volzhenkin, confirmó una sanción para el futbolista chileno por presentarse tarde a la pretemporada del club.

En medio de los rumores sobre un posible regreso a Colo Colo, Jordhy Thompson recibió una mala noticia en Rusia. Es que el joven delantero chileno será multado por el Orenburg.

Resulta que el futbolista nacional se presentó tarde al arranque de la pretemporada, por lo que su equipo decidió tomar una drástica medida.

"Thompson será multado. Nuestra política al respecto se mantiene inalterable, independientemente de los motivos por los que un jugador llegue tarde a la concentración de pretemporada", contó el presidente del elenco ruso, Kirill Volzhenkin al medio Sport Express.

"Se espera que Jordi se reincorpore pronto a la plantilla del Orenburg. Tanto él como su familia han estado resolviendo problemas de documentación. Espero que esté con nosotros en breve", añadió el timonel.

Consignar que los entrenamientos del Orenburg comenzaron a mediados de junio, pero el extremo se mantenía en Chile hasta hace unos días.