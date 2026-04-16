Méndez y aniversario de Colo Colo: "Queremos darle una alegría a la gente"

Futbol, Colo Colo vs Huachipato. Fecha 3, Copa de la Liga 2026. El jugador de Colo Colo Victor Felipe Mendez es fotografiado durante el partido de la Copa de la Liga contra Huachipato disputado en el estadio Monumental de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 16 Abr. (ATON) -

El volante albo se refirió al duelo de este domingo ante Palestino, el cual coincide con las celebraciones del aniversario 101 del Cacique.

Después de no jugar el fin de semana, Colo Colo se prepara para volver a la acción en el Campeonato Nacional este domingo 19 de abril ante Palestino, en un duelo que coincidirá con el marco de las celebraciones por el aniversario 101 del Cacique.

El volante Víctor Felipe Méndez se refirió este jueves a la motivación extra que significará jugar en esta fecha. En conferencia de prensa, expresó: "Sabemos que es una fecha importantísima para el club y para toda su gente. Nosotros estamos enfocados en ganar, en darle esa alegría a la gente que se lo merece, siempre es importante su apoyo".

Sobre la falta de efectividad en ofensiva, sostuvo: "El 'Tano' sabe que quizás estamos faltos en eso, pero en todos los entrenamientos le damos foco a las cosas que debemos mejorar. Esperamos que el domingo se pueda abrir el arco tanto para los delanteros como para los volantes. En el fútbol actual, normalmente los volantes siempre están pisando las dos áreas. Hoy en día marca mucha diferencia los volantes que tienen gol, que tienen llegada al arco rival. Son cosas que se trabajan; el profe nos da libertad, pero obviamente hay que defender cuando hay que hacerlo y, cuando hay que atacar, tratar de llegar al área".

Sobre su buen presente y la titularidad que se ha ganado, el ex Unión Española comentó: "Nunca me he sentido titular indiscutido. Soy una persona que trabaja día a día para serlo. Soy muy autoexigente, me gusta ver los partidos después de jugarlos para mejorar".

Por último, sobre Palestino, Méndez aseguró: "Es un rival que te puede complicar. El foco está en nosotros, en las cosas que podemos mejorar y en cómo hacerles daño para dejar los tres puntos en casa".