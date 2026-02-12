Meneghini y las críticas: "Van 2 partidos y sacamos un punto, no espero elogios"

Futbol, Universidad de Chile vs Audax Italiano Fecha 1, Liga de primera 2026. El entrenador de Universidad de Chile Francisco Meneghini es fotografiado durante un partido de la liga de primera disputado en el estadio Nacional de Santiago, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 12 Feb. (ATON) -

El técnico de Universidad de Chile abordó los cuestionamientos por el mal arranque de los azules en el Campeonato Nacional, donde todavía no conocen la victoria.

Universidad de Chile tuvo un complicado arranque en el Campeonato Nacional 2026. El cuadro azul empató con Audax y cayó frente a Huachipato, por lo que no sabe de triunfos en el certamen.

Por eso, el técnico Francisco Meneghini, quien llegó tras la salida de Gustavo Álvarez, se ha llenado de cuestionamientos y en la conferencia de prensa de este jueves abordó las críticas por el irregular inicio.

"Lo tomo con naturalidad, no me espero otra cosa, van dos partidos y sacamos un punto y no espero elogios. La crítica es adecuada a los resultados, me parece bien que sea hacia el entrenador porque se mantuvo la base, es lógico y acorde a la magnitud del equipo. Cuando vine sabía que iba a ser así", expresó el adiestrador argentino.

"Paqui" puso mesura y aseguró que el equipo mostrará otra versión en los siguientes cotejos: "Claramente la presión se siente desde que uno pisa acá. Es un club grande y que exige lo máximo. Nosotros también como cuerpo técnico pedimos lo máximo y ponemos la vara arriba y como las cosas no se han dado hay preocupación, por lo que necesitamos mejorar sensaciones".

"Tenemos que confiar y tener claridad para las decisiones, no podemos volvernos locos y hacer cosas que no van en la línea. No se ha visto la mejor versión, pero confío que el viernes habrá evolución", añadió.

Además, sobre el duelo del viernes ante Palestino, sostuvo: "Son un equipo que hace muchas temporadas se ha consolidado como uno de los animadores del torneo. Mantienen una base de jugadores y eso les ha dado funcionamiento. Los hemos observado y tenemos claro cómo juegan. Vamos a llegar bien al partido. Hemos aprovechado bien los días y los jugadores están trabajando bien. Estoy seguro que con el entrenamiento de hoy estaremos preparados para llegar al partido".