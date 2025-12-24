Meneghini explicó su salida de O'Higgins en medio de su posible arribo a la U

Futbol, Palestino vs Ohiggins. Fecha 23, Liga de Primera 2025. El entrenador de Ohiggins Francisco Meneghini es fotografiado durante el partido de primera division contra Palestino disputado en el Estadio Municipal de La Cisterna, Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 24 Dic. (ATON) -

A través de un video, el técnico argentino sacó la voz y entregó sus motivos para no continuar en el cuadro celeste y mandó un mensaje a los hinchas del club.

Han pasado dos días desde que O'Higgins anunció la salida de Francisco Meneghini de la banca debido a que el entrenador argentino decidió no analizar la propuesta de renovación de contrato, justo cuando es el principal candidato para ser el nuevo DT de Universidad de Chile para reemplazar a Gustavo Álvarez.

"Paqui" no había hablado sobre su partida del elenco rancagüino, pero este miércoles, a través de un video, sacó la voz y explicó sus motivos para no continuar en el Capo de Provincia.

"La realidad es que llegamos a la última semana de competencia sin una oferta de renovación, sin conversaciones al respecto. Después del partido con Everton hubo conversaciones, pero mi sensación era que iba a ser difícil darle continuidad a lo que veníamos haciendo. Quizás se va a tomar otro rumbo, ni mejor ni peor, pero no es lo que yo pretendía para el equipo y ahí decidí dar por finalizadas las conversaciones", comenzó diciendo el trasandino.

Además, agregó que "lo principal es agradecimiento por apoyo desde el primer día, en cada estadio, cada entrenamiento, en todas las regiones. Siempre que se cierra un ciclo es triste, y en especial uno como este, tan lindo, tan hermoso, en el que todos disfrutamos mucho. No es fácil en la tensión competitiva encontrar espacios de disfrute y este grupo lo consiguió. Disfrutamos muchísimo de ir al monasterio a entrenar, a trabajar, y eso habla muy bien de la calidad humana de las personas que integraron este grupo y eso se transmitió".

Por último, Menenghini le mandó un mensaje al hincha: "Me quedo con todo lo lindo, los momentos hermosos. Agradecimientos a la gente que trabaja en el club. Es motivo de orgullo una temporada como la que se realizó. Ahora me toca etar desde afuera, pero el cariño y el apoyo siempre va a ser para O'Higgins. Que el club pueda seguir creciendo como se merece".