"Meneghini es un gran técnico, pero no quiero que le vaya bien el domingo"

Futbol, O’Higgins vs Colo Colo. Fecha 4, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Maximiliano Romero es fotografiado durante el partido de primera division contra O’Higgins disputado en el estadio El Teniente de Rancagua, Chile. 21/02/2026 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 25 Feb. (ATON) -

Maximiliano Romero, delantero de Colo Colo, comenzó a palpitar el Superclásico del domingo ante Universidad de Chile y anticipó su reencuentro con el actual DT de los azules, quien fue su entrenador el año pasado en O'Higgins.

Este domingo se disputará una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, pues Colo Colo recibirá a Universidad de Chile a las 18:00 horas en el estadio Monumental, por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.

En el Cacique ya comenzaron a palpitar el partido frente a los azules. En ese sentido, el delantero Maximiliano Romero reconoció su ansiedad por el cotejo, debido a que será su primer derbi con la camiseta de los albos.

"Uno está ansioso y el equipo está pensando mucho en lo que puede llegar a suceder el domingo, pero vamos paso a paso para poder dar un buen espectáculo y dejar los tres puntos en casa", expresó el atacante en diálogo con DSports.

Además, el "Tigre" anticipó su reencuentro con Francisco Meneghini, DT de la U y quien fue su entrenador en O'Higgins el año pasado: "Compartimos seis meses y nos fue bastante bien en O Higgins. El fútbol es de resultados y con la U no se le están dando, pero a mi gusto, Paqui es un gran técnico, con mucho trabajo y mucho esfuerzo".

"Hoy en día no le está yendo bien y este domingo tampoco quiero que le vaya bien, porque se enfrentará con nosotros. Pero Paqui sabe que yo le deseo lo mejor y espero pueda ganar desde la otra fecha, no en esta", añadió.

Por último, Romero adelantó que podría sacar ventajas ante los estudiantiles, debido a que conoce las estrategias de Meneghini: "Hay un par de jugadas que ya las conozco. No me puede llegar a sorprender. Mañana me voy a poner a hacer la tarea para tratar de que Paqui no me sorprenda con nada".