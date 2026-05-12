Meneses disparó contra juez tras eliminación de Limache: "Te echa a perder todo"

Futbol, Palestino vs Deportes Limache Fecha 5, Copa de la Liga 2026. El jugador de Palestino Dilan Salgado, derecha, disputa el balon contra Jean Meneses, de Deportes Limache durante el partido de copa de la liga por el grupo C disputado en el estadio - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 12 May. (ATON) -

El delantero del cuadro "tomatero" criticó con dureza al árbitro Nicolás Milla tras la derrota sufrida ante Palestino que los eliminó de la Copa de la Liga.

Deportes Limache no pudo llevar su sorprendente campaña en el Campeonato Nacional a la Copa de la Liga, pues el cuadro "tomatero" cayó el lunes por 3-2 ante Palestino y sentenció su eliminación a falta de una fecha para el final del Grupo C.

Tras la derrota ante el conjunto árabe, Jean Meneses, figura del elenco limachino, disparó con todo contra el árbitro Nicolás Millas por el penal sancionado al equipo de colonia apoyado por el VAR, a los 85' y cuando ganaban por 2-1 a los tetracolores.

"No sé cuál es el criterio que aplicó el árbitro en el penal... Esto te echa a perder todo el trabajo de la semana", lanzó el extremo en conversación con TNT Sports.

"Uno nunca puede hablar de ellos (árbitros), y cuando uno comete errores es castigado. Entonces, espero que se tomen medidas en el asunto , añadió el ex seleccionado nacional.

Por último, Meneses agregó: "No sé qué habrá cobrado en el penal. Ni él sabía si cobró mano o patada, nunca supo explicar lo que pasó, es raro".