El mensaje del alcalde de La Cisterna por localía de Palestino en Sudamericana

Futbol, Palestino vs Cobresal. Fecha 6, Liga de Primera 2026. El jugador de Palestino Julian Fernandez, abajo al centro, celebra con sus companeros tras marcar un gol contra Cobresal durante el partido de primera primera division disputado en el estadio - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 10 Abr. (ATON) -

Joel Olmos resaltó el salto que dará el estadio Municipal de La Cisterna en esta edición de la Copa Sudamericana, al albergar por primera vez en la historia partidos internacionales.

El próximo martes 14 de abril Palestino recibirá a Montevideo City Torque de Uruguay en un duelo que tendrá historia, debido a que será el primero duelo internacional en el estadio Municipal de la Cisterna.

En ese sentido, el alcalde de la popular comuna, Joel Olmos, resaltó el salto que dará el recinto en esta edición de la Copa Sudamericana.

"No es solo un partido; es nuestra casa abriendo sus puertas al continente americano. El mejor fútbol internacional llega hasta el corazón de La Cisterna y el orgullo se siente en cada rincón de nuestro territorio", expresó la autoridad en su cuenta de Instagram.

"Es un reconocimiento a un recinto que ha crecido y que hoy se sitúa en la élite, gracias al trabajo colaborativo con este querido club. Palestino no solo representa a la colonia en Chile, sino que a todo un pueblo, y para nosotros es un honor ser su base de operaciones en este desafío", añadió.

Por último, Olmos agregó: "Los invitamos a ser parte de esta historia, a sentir orgullo por nuestra identidad y a vibrar con este hito que nos pertenece a todos. ¡Vamos Palestino! ¡Vamos La Cisterna!".