El mensaje de Claudio Bravo por el título de Wanderers en la Libertadores Sub 20

Futbol, Chile vs Ecuador. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El exarquero de la seleccion chilena Claudio Bravo es fotografiado antes del partido clasificatorio al Mundial 2026 contra Ecuador disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 24 Mar. (ATON) -

El histórico ex portero y bicampeón de América con la Selección chilena se refirió a la hazaña realizada por el cuadro caturro en Ecuador.

Suman y siguen las reacciones por el histórico título que consiguió Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20 tras derrotar por penales a Flamengo, bicampéon defensor del torneo continental.

Esta vez fue Claudio Bravo, ex portero y emblema de la Selección chilena. El bicampeón de América con la Roja se refirió a la hazaña realizada por el cuadro caturro en Ecuador.

"Este es un impulso gigantesco para sus carreras, a cualquiera de nosotros nos hubiese gustado competir a este nivel a esa edad y haber obtenido resultados", sostuvo en su rol de comentarista en ESPN.

Además, el otrora golero del Barcelona, Manchester City, Betis, entre otros, dejó un mensaje para los jóvenes campeones: "Espero también que las oportunidades no queden en el camino, que todos estos chicos tengan una oportunidad a futuro y que no solamente sea un espejismo este resultado, porque es un impulso gigantesco para la carrera de estos chicos. Talento y trabajo hay".

Por último, Bravo sostuvo: "Quiero felicitarlos a todos ellos, al cuerpo técnico. Para obtener un resultado tiene que haber detrás de esto un resultado gigantesco. Nombraron a los equipos que han competido y son potencia en Sudamérica".