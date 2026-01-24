El mensaje de Duco frente a críticas por designación en Ministerio del Deporte

Santiago 20 de enero 2026. Se realiza el anuncio oficial del Gabinete de Ministros del Presidente Electo, en la comuna de Las Condes. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 25 Ene. (ATON)

La ex lanzadora de la bala reapareció en la red social X sin hacer referencia directa a los cuestionamientos.

La próxima ministra de Deportes, Natalia Duco, reapareció esta jornada tras su nombramiento por parte del Presidente electo, José Antonio Kast. Y su designación generó controversia debido a la sanción por dopaje que recibió en 2018. El exatleta Gert Weil se manifestó públicamente en contra, y su hija, la velocista Martina Weil, se sumó a las críticas.

Fue precisamente esta última quien, a través de su cuenta X, escribió: Viva el deporte limpio, aunque signifique que me despierten a las 7 am en mi día de descanso . Añadió: Hasta a Sudáfrica llegaron a tomarme el control de doping .

También en la jornada de hoy, la exlanzadora de bala realizó su primera intervención en redes sociales, sin referirse directamente a la polémica.

En su cuenta de X escribió: ¿Cuál es hoy la urgencia más grande del deporte en tu comuna, colegio o barrio? Preparándonos para lo que se viene. El deporte y la actividad física es una urgencia para Chile y esto no admite improvisación. Disfrutando el proceso! Hay ESPERANZA! .

Días antes, en una entrevista con La Tercera, Gert Weil cuestionó que la máxima autoridad del deporte tenga un antecedente en su currículo... Me gustaría saber cómo va a reaccionar ella ante algún potencial caso de dopaje de un atleta chileno cuando esté como ministra .

El exatleta agregó: Que la nombren a ella con este problema me indica que nuestras autoridades políticas no dimensionan y no le dan la importancia que el deporte tiene realmente , diferenciando su caso del de Nico Jarry.

Sobre el tenista recordó que la sustancia que ella mostró tener en su organismo llega vía inyectable El caso de Nico Jarry es totalmente distinto Natalia nunca asumió la responsabilidad, nunca se manifestó arrepentida .

Durante 2018, la deportista arrojó positivo en un control de doping, lo que le valió ser castigada por el Tribunal de Expertos en Dopaje por un periodo de tres años.

En esa oportunidad, Duco dio positivo a la sustancia GHRP-6, la cual ayuda a liberar la mayor cantidad de hormona de crecimiento y aumenta la síntesis de proteína en el músculo, explica la Clínica Catalyst.

Tras ser notificada, la atleta y su equipo asesor optó por no pedir una muestra B, aceptando los tres años de sanción.