Chile.- El mensaje de Garnero por expulsión de Montes en derrota ante La Calera

Futbol, Universidad Catolica vs Union La Calera. Fecha 10, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Union La Calera disputado en el Claro Arena de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 21 Abr. (ATON) -

El técnico de Universidad Católica aseguró que la expulsión del delantero fue clave en la caída ante el cuadro "cementero", resultado que les impidió alcanzar a Deportes Limache en la cima del Campeonato Nacional.

Universidad Católica no pudo alcanzar a Deportes Limache en la cima del Campeonato Nacional 2026. El cuadro cruzado cayó la noche del lunes por 2-1 ante Unión La Calera en el Claro Arena, por el cierre de la décima fecha, y llegará golpeada al clásico universitario ante la U.

El partido estuvo marcado por la expulsión de Clemente Montes en el conjunto de la franja, por lo que el técnico Daniel Garnero abordó lo difícil que fue afrontar el cotejo con diez jugadores.

"El análisis es negativo en todo sentido. Nos costó muchísimo controlar el juego; en los primeros minutos parecíamos visitantes, teníamos problemas de control y desperdiciamos un montón de posibles ataques. Después conseguimos el gol y creí que en el segundo tiempo íbamos a dominarlo, pero llegó la expulsión. En el fútbol de hoy, tener uno más ayuda si lo sabes aprovechar , comenzó diciendo el el estratego argentino en conferencia de prensa.

"La expulsión termina perjudicándonos mucho, sobre todo en una acción donde intervenimos nosotros. Esas son las cosas que exigimos: todo lo que venga de afuera, si se equivoca el árbitro o el rival, no podemos hacer nada, pero no podemos pegarnos tiros en los pies", añadió.

Además, reconoció que el extremo era uno de los que iba a salir antes de ver la tarjeta roja: "Son esas cosas que tiene el fútbol. Quisimos dejarlo antes de la pelota parada, porque Clemente es muy importante en el juego aéreo defensivo y, bueno, si hubiésemos hecho el cambio, no habríamos perdido un jugador, pero son cosas que pasan en el fútbol".

Consultado por el desgaste del plantel por afrontar la Copa Libertadores y el torneo local, sostuvo: "Yo no los vi cansados. Sí hubo otros partidos en los que teníamos mucha menos recuperación y ahí sí me generaba cierta duda, pero a este partido llegamos bien. Lo que sí, no hicimos un buen partido".

"Tenemos tanta seguidilla que yo no entré a la cancha pensando en que ganamos el partido anterior. Ahora analizaremos y veremos qué nos pasó, porque en general no jugamos bien. Veremos qué fue lo que sucedió, cómo se recuperan los jugadores y formaremos el mejor equipo para un partido tan importante como el del fin de semana", sentenció Garnero.