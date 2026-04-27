El mensaje de Lucas Cepeda tras no ser considerado en valioso triunfo del Elche

Archivo - Chile.- ¿Estará Cepeda? La respuesta del DT de Elche sobre oncena ante el Madrid - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 27 Abr. (ATON) -

El delantero chileno no se movió del banco de suplentes en la victoria de su escuadra como visita ante el colista Real Oviedo.

El Elche de Lucas Cepeda consiguió el domingo un valioso triunfo por 2-1 como visita ante el colista Real Oviedo, resultado que le permitió alejarse de la zona de descenso en la Liga española.

Sin embargo, el delantero chileno no fue considerado en el cuadro franjiverde por el técnico Eder Sarabia, pues no se movió del banco de suplentes.

Pero el seleccionado nacional no se inquieta por su presente en el club y lanzó un breve mensaje ante las dudas con el que manifestó su tranquilidad.

"En la mía, enfocado y muy feliz", fue el mensaje que publicó el ex atacante de Colo Colo y Santiago Wanderers en su cuenta de Instagram.

Cepeda buscará sumar minutos en el duelo del próximo domingo 3 de mayo, cuando el Elche visite al Celta de Vigo a las 8:00 horas chilena.