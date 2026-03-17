El mensaje de Ortiz por su criticado sistema tras nueva victoria de Colo Colo

Futbol, Colo Colo vs Huachipato Fecha 7, Liga de Primera 2026. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante un partido de primera disputado en el estadio Monumental en Santiago, Chile. 16/03/2026. Felipe Zanca/Photosport Football, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 17 Mar. (ATON) -

El técnico del Cacique destacó el trabajo defensivo con línea de tres y Vidal como líbero en el triunfo ante Huachipato, con el cual retomó el liderato del Campeonato Nacional.

Pese a comenzar el año complicado, Fernando Ortiz encontró el equipo y los resultados en Colo Colo. El técnico argentino lo ratificó al derrotar la noche del lunes a Huachipato en el estadio Monumental, por el cierre de la séptima fecha del Campeonato Nacional, y dejar al Cacique como líder exclusivo.

Tras el cotejo, el "Tano" dejó un mensaje para quienes criticaron cuando utilizó un sistema de línea de tres con Arturo Vidal de líbero.

"Este sistema, que en un momento fue tan criticado por todos, yo lo utilizo pensando en el mejor momento para enfrentar a un rival. Yo sigo pensando que a lo mejor mañana puedo volver al sistema que anteriormente vimos, pero lo más importante es que puedan interpretar lo que preparamos en la semana", sostuvo el estratego.

Además, aprovechó para felicitar a Diego Ulloa por su nominación a la Roja: "Trabajo. Se lo dije en aquel día de enero a él y a Jeyson: que les habíamos hecho un seguimiento y que iban a tener la posibilidad de jugar. Después es todo de Diego. Me pone feliz por él y porque los chicos que salen a préstamo y tienen continuidad en sus clubes tienen la oportunidad de volver".

También resaltó el nuevo gran partido de Arturo Vidal: "No solamente defiende él, lo hace todo el equipo. Él hace fácil lo difícil, en una posición donde no titubea a la hora de sacar un balón desde nuestra área, y eso te lo da un jugador de esa jerarquía y calidad".

Consultado sobre si encontró el equipo ideal, respondió: "No, porque voy semana a semana. Sí he manifestado que hay una base que ha jugado bastante, pero si hay un jugador que puede hacer el trabajo que yo pienso sobre el rival, va a estar".

Por último, Ortiz anticipó el inicio de la Copa de la Liga: "Afrontaremos esta competencia con la seriedad que se merece la institución. Nosotros siempre vamos a competir para ganar. El equipo que pongamos el sábado irá a buscar el triunfo, más aún de local".