El mensaje de Pellegrini de cara al crucial duelo del Betis por Europa League

Archivo - Chile.- Betis de Pellegrini rescató empate y aún sueña con avanzar en Europa League - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 15 Abr. (ATON) -

El técnico chileno manifestó toda su ilusión de superar el jueves al Braga en España para así avanzar a una histórica semifinal para el cuadro verdiblanco en el torneo continental.

Manuel Pellegrini y el Betis buscarán hacer historia el jueves. El cuadro verdiblanco recibirá al Braga de Portugal con la opción de clasificar por primera vez a las semifinales de la Europa League.

Debido al empate a 1 rescatado en la ida la semana pasada, el conjunto andaluz tiene la gran opción de sellar la llave en casa. Por lo mismo, el técnico chileno se mostró ilusionado en sacar la tarea adelante y conseguir un logro histórico para el club.

"Afronto este partido con mucha ilusión. Por primera vez el Betis podría llegar a una semifinal de Europa League; ojalá podamos conseguirlo mañana en nuestra casa, con nuestro público", expresó el "Ingeniero" en la conferencia de prensa previa de este miércoles.

Sobre la cifra récord de asistencia que se espera en el estadio La Cortuja, con 66 mil hinchas, el estratego nacional sostuvo: "El exceso de euforia es lógico, pero los jugadores tienen que manejar esa motivación extra para que no nos lleve a cometer errores puntuales. Toda la ilusión que tienen los hinchas, tenemos la responsabilidad de hacerla realidad".

Además, descartó que los fanáticos estén molestos por la racha de siete partidos sin ganar en la Liga española: "Yo veo que los aficionados están absolutamente contentos, de lo contrario, no habría 66 mil entradas vendidas para el partido de mañana. Estamos peleando el paso a la semifinal de la Europa League y no creo que haya ningún bético descontento. Es cierto, hace siete partidos que no ganamos en la liga local, pero hemos perdido un solo partido de los últimos seis. Los puntos se van sumando, estamos quintos en la tabla y seguimos peleando en Europa".

Consignar que el duelo entre el Betis y Sporting Braga está programado para las 15:00 horas chilena de este jueves y el ganador de la llave enfrentará en semifinales al vencedor de la serie entre Friburgo y el Celta de Vigo.