En México dicen que el América quiere Colo Colo se lleve a Víctor Dávila

Futbol, Chile vs Brasil. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Victor Davila es fotografiado durante el partido de las eliminatorias al mundial de 2026 contra Brasil disputado en el estadio Nacional de - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 28 Ene. (ATON) -

Las Águilas esperan que en la reunión de directorio de este miércoles la dirigencia de Blanco y Negro apruebe la incorporación del chileno para así liberar un cupo de extranjero e ir por el brasileño Rapahel Veiga

Colo Colo podría remecer este mercado de fichajes del fútbol chileno con la opción de repatriar a Víctor Dávila desde el futbol méxicano.

Es que desde suelo azteca aseguraron que el América habría tomado la decisión de dejar partir al seleccionado chileno al Cacique, por lo que solamente faltaría que la dirigencia de Blanco y Negro apruebe su arribo en la reunión de directorio de este miércoles.

"Será un día muy importante para saber si Colo Colo llega a algún acuerdo con el América por Dávila", comentó el periodista mexicano Julio Ibañez.

De acuerdo al comunicador, la salida del atacante nacional es clave, debido a que le permitiría a las Águilas liberar un cupo de extranjero y así ir por el brasileño Raphael Veiga.

"Si Dávila llega a Colo Colo, se daría el espacio del no formado en México y así podría llegar Raphael Veiga al América", sostuvo Ibáñez.