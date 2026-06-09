Midtjylland de Darío Osorio podría frustrar fichaje a la UC

Futbol, Argentina vs Marruecos. Mundial sub 20, Chile 2025. El jugador de Argentina Ian Subiabre es fotografiado durante un partido en la final del mundial sub 20 contra Marruecos disputado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 19/10/2025 Jonnathan - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 9 Jun. (ATON) -

El cuadro cruzado tendría en carpeta para el segundo semestre al joven delantero Ian Subiabre, quien milita en River Plate. Sin embargo, el atacante también sería pretendido por el elenco danés.

A pesar de que todavía no termina la primera rueda del Campeonato Nacional 2026, en Universidad Católica ya piensan en los refuerzos de cara a una exigente segunda parte de la temporada donde afrontarán los octavos de final de Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.

Uno de los nombres que comenzó a tomar fuerza como posible fichaje es el del joven extremo Ian Subiabre, de 19 años y quien no sería considerado por River Plate para el segundo semestre.

Sin embargo, el cuadro argentino esperaría solamente una venta cuya cifra sería de 3,5 millones de dólares, desechando así un posible préstamo por el ariete que disputó el año pasado el Mundial Sub 20 en Chile con la Albiceleste.

A eso se agrega que en las últimas horas el diario Olé dio a conocer que el Midtjylland de Dinamarca, elenco que defiende el chileno Darío Osorio, contactó al entorno del jugador para conocer sus condiciones.

Eso sí, al futbolista no le seduciría completamente la opción de jugar en Dinamarca. De hecho, hace unos meses rechazó una oferta de 10 millones de euros por parte del Trabzonspor de Turquía.

En tanto, en el elenco cruzado podría tener la vitrina de la Copa Libertadores, lo cual podría tentar al atacante y al cuadro "millonario".