Mientras en Colo Colo lo esperan, Valdés fue figura en triunfo de Vélez

Futbol, Paraguay vs Chile. Eliminatorias al mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Diego Valdes es fotografiado durante el partido de las clasificatorias al mundial de la Fifa 2026 contra Paraguay disputado en el estadio Defensores del Chaco en - ANGELO SAAVEDRA/PHOTOSPORT

Santiago 4 Ago. (ATON) -

El volante chileno fue titular y se lució en la victoria del cuadro de Liniers ante Independiente de Avellaneda por el torneo argentino.

Diego Valdés sigue siendo la gran obsesión del técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, quien ya lo dirigió en el América de México. Sin embargo, el volante chileno aún no logra destrabar su salida de Vélez Sarsfield, club que le adeuda cuatro meses de sueldo.

Y mientras en el Cacique todavía lo esperan, el mediocampista nacional destacó en el triunfo por 1-0 como local ante Independiente de Avellaneda por el Torneo de Clausura argentino.

El criollo, jugó todo el partido, a buen nivel, donde el conjunto de Liniers se impuso gracias al solitario tanto de Thiago Aguirre a los 70'.

Además, el formado en Audax Italiano se lució al realizar un túnel a Leonardo Godoy, mientras que el sitio Sofascore lo calificó con nota 7,3.

Consignar que Colo Colo tiene plazo para fichar a Valdés hasta las 23:59 del próximo 13 de agosto, fecha en la que cierra el libro de pases.