Migraciones explicó caso de futbolistas extranjeros sin permiso de trabajo

Futbol, Reunion Sifup junto a Director del Servicio Nacional de Migraciones. El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) se reune con el director del Servicio Nacional de Migraciones, para abordar la situacion migratoria de futbolistas - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 13 Jul. (ATON) -

Tras reunirse este lunes con el Sifup, Frank Sauerbaum, director del Servicio nacional de Migraciones, se refirió a la investigación sobre la situación de 114 deportistas que están trabajando en Chile solamente con visa de turista.

Una nueva polémica rodea al fútbol chileno, luego de que la semana pasada se diera a conocer que existen 114 futbolistas extranjeros trabajando en Chile con visa de turista.

Por eso, tras sostener este lunes una reunión con el Sifup, el Servicio Nacional de Migraciones entregó detalles respecto a la investigación.

"Esperamos que el fútbol se vaya profesionalizando, efectivamente siendo más riguroso en los trámites y no dejar tampoco a los jugadores como responsables únicos de su situación migratoria, considerando que los clubes utilizan los servicios que prestan estos jugadores profesionales", expresó el director de la organismo, Frank Sauerbaum, tras la cita con el gremio.

"Hay 31 jugadores que efectivamente pueden seguir adelante con su trámite y a la brevedad podrán regularizar su situación, pero hay otros que están en una situación más compleja y les vamos a enviar el día miércoles un listado detallado de cada una de las personas en qué situación migratoria se encuentran para que ellos vayan mejorando y regularizando su situación con el sistema de migraciones, pero también con cada uno de sus clubes", añadió.

Además, agregó: "Hay 37 damas dedicadas al fútbol que están en una situación que nosotros no tenemos claro, dado a que no se encuentran los datos en la plataforma de la ANFP. Vamos a pedir también que se nos aclare la situación de estas mujeres que juegan al fútbol profesional y que no están debidamente acreditadas en estas páginas web. Tenemos a una sola mujer de nacionalidad venezolana, futbolista profesional, que entró por un paso no habilitado. Obviamente ella se encuentra en una situación más compleja, pero esperamos nosotros poder también colaborarpara que vaya regularizando su situación".

"No todos están en una situación igual que la futbolista venezolana. Ella entró por un paso no habilitado. El resto entró por un paso habilitado con una visa temporal. Ellos pueden volver a salir y volver también a aclarar su situación, pero claro, el caso de ella en particular es más grave porque ella queda con una orden de no reingreso (...) Algunos tendrán que salir del país, otros podrán seguir haciendo el trámite dentro del país, dependiendo de su situación migratoria", complementó.

Consultado sobre si hay desprolijidades administrativas respecto al tema, sostuvo: "Yo actúo de buena fe y espero que el resto lo haga también. Por lo tanto, nosotros pensamos que los clubes no conocen necesariamente la normativa. A veces hay trámites que pudieran parecer muy complejos. Nosotros vamos a prestar de todas maneras capacitación a los clubes y a la ANFP para que esta situación no vuelva a ocurrir y no haya excusas".

"Cada persona cuando llega a Chile es responsable de su propia visa. Claramente los clubes deportivos deberían facilitar esta situación si son ellos quienes traen a un trabajador, cierto, a su propio club. Ellos deberían colaborarles para que ellos puedan zanjar su situación. Nosotros creemos que se hace por desconocimiento. No creo que sea por descuido porque no creo que alguien que valore a un trabajador tan relevante como un deportista profesional lo descuide de esa manera", detalló.

Por último, Sauerbaum comentó: "La sanción es para los clubes directamente, para el empleador y también para el trabajador. Ahora, esta multa es apelable. El monto máximo por jugador de cada uno de los clubes es 14 millones de pesos y el monto máximo de cada trabajador es alrededor de 5 UTM".