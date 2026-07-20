El millonario monto que exigió Orenburg a Colo Colo por Jordhy Thompson

Archivo - Futbol, Everton vs Colo Colo. Fecha 20, campeonato Nacional 2023. El jugador de Colo Colo Jordhy Thompson es fotografiado durante el partido de primera division contra Everton disputado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, Chile. 06/08/2023 - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 21 Jul. (ATON) -

El cuadro ruso finalmente respondió a la consulta del Cacique por del delantero, quien todavía no se reintegra a su club.

Luego de varios días de espera, finalmente el Orenburg FC habría respondido a las consultas que realizó Colo Colo para fichar a Jordhy Thompson, delantero nacional formado precisamente en el cuadro albo.

Sin embargo, la respuesta no fue la esperada, ya que según revelaron en radio ADN, el conjunto ruso estaría exigiendo dos millones de dólares para vender al atacante chileno.

El monto, indicaron desde la emisora, sería prácticamente imposible de pagar para el Cacique, que aun posee el 40% del pase del futbolista, quien tiene contrato vigente con el club del país euroasiático hasta junio del próximo año.

De todas maneras, en el citado medio señalaron que el oriundo de Antofagasta aun no se ha reintegrado al elenco dueño de su carta, lo que sería un indicativo de que su deseo es retornar al combinado de Macul.