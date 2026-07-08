Ministra Duco anunció gestiones para la visita de Wanderers al Real Madrid

Archivo - Chile.- Duco aclara plan de infraestructura: "No es un traje a la medida de la U" - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE - Archivo

Santiago 9 Jul. (ATON) -

Además de lamentar el cambio de sede de la Copa Intercontinental sub 20, la titular de la cartera de Deportes aseguró que se contaría con el cuadro merengue para mejorar la experiencia del plantel juvenil del Decano.

La ministra de Deportes, Natalia Duco, alzó la voz tras conocerse que la Copa Intercontinental sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid se realizaría en el estadio Santiago Bernabéu -recinto del conjunto merengue- en lugar de Valparaíso como se pretendía en suelo nacional.

En conversación con CNN Chile, la secretaria de Estado sostuvo que "es lamentable, nos hubiese encantado poder recibir al Real Madrid en el estadio de Santiago Wanderers, pero también creemos que, si bien hicimos todas las gestiones para que fuese en Valparaíso, vamos a apoyar a que Wanderers tenga una excelente experiencia, no es menor jugar en el estadio del Real Madrid".

En esa misma línea, la ex lanzadora de la bala aseguró que "vamos impulsar para que no solamente jueguen el partido, sino que puedan tener una estadía de concentración".

"Vamos a tomar contacto con el Real Madrid y, como ministerio, vamos a tratar de hacer una gestión para que esa generación de jugadores pueda disfrutar de un periodo de entrenamiento con ellos, que creo que sería una gran experiencia para estos jugadores", finalizó.