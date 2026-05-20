Futbol, Deportes Limache vs Universidad Catolica. Fecha 12, Liga de primera 2026. El jugador de Universidad Catolica Fernando Zampedri abandona la cancha en camilla durante el partido de la Liga de primera contra Deportes Limache disputado en el estadio - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 21 May. (ATON) -

El delantero de Universidad Católica afirmó que el "Toro" se ha entrenado de buena manera tras el golpe que le significó una fractura de nariz. Además, le restó importancia al empate entre Boca Juniors y Cruzeiro por el mismo grupo de la Copa Libertadores.

Clemente Montes, delantero de Universidad Católica, no ocultó su deseo de contar con Fernando Zampedri para el crucial duelo de mañana ante Barcelona de Guayaquil por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

Es que durante los últimos días se ha especulado con la ausencia del goleador histórico del conjunto cruzado a raíz del golpe recibido el fin de semana ante Deportes Limache y que le significó una fractura de nariz.

Sin embargo, el atacante chileno aclaró en rueda de prensa que "ahora le vamos a decir el 'Toro Enmascarado'. Personalmente lo he visto bien en los entrenamientos, así que muy contento por él y porque esté, porque al final es un pilar muy importante para nosotros".

Por otra parte, el criollo le restó importancia al empate que firmaron Boca Juniors y Cruzeiro por la misma zona. "No tiene mucha relevancia porque tenemos que preocuparnos de nosotros mismos, no sirve de nada si no ganamos. El objetivo es ganar. Hemos demostrado que podemos competir de visitante también, así que el foco principal está en nosotros mismos y el partido de mañana, que es el más importante", puntualizó.

Sobre el pleito con el cuadro ecuatoriano, el oriundo de Vitacura apuntó que "se les puede hacer harto daño, ellos tienen que salir a ganar y en las contras es donde hacemos más daño. En algún minuto pueden empezar a salir y tenemos que aprovechar los espacios para ser verticales, anotar y ganar el partido".

Finalmente, Montes evitó referirse al clásico del domingo con Colo Colo, argumentando que "el partido más importante es el que viene, con Barcelona, un equipo fuerte, que se la va a jugar. Tenemos que estar tranquilos. Si bien hay una presión, no es entrar relajados, pero sabiendo que todo va a salir bien y que la hinchada también empuja en el Claro Arena".