Publicado 29/05/2026 05:07

Montes e histórico golazo a Boca: "Me volví loco, se silenció toda La Bombonera"

Futbol, Boca Juniors vs Universidad Catolica Copa Libertadores 2026. El jugadores de Universidad Catolica, Clemente Montes, celebra su gol contra Boca Juniors durante el partido del grupo D de la Copa Libertadores realizado en el Estadio La Bombonera
Futbol, Boca Juniors vs Universidad Catolica Copa Libertadores 2026. El jugadores de Universidad Catolica, Clemente Montes, celebra su gol contra Boca Juniors durante el partido del grupo D de la Copa Libertadores realizado en el Estadio La Bombonera - FACUNDO MORALES/FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Santiago 29 May. (ATON) -

El delantero de Universidad Católica se refirió a su tanto que le dio un histórico triunfo ante los xeneizes en Argentina para clasificar a octavos de final de Copa Libertadores.

Universidad Católica consiguió un histórico triunfo ante Boca Juniors en el estadio La Bombonera para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y ganar el Grupo D del torneo continental.

El cuadro cruzado se impuso gracias al solitario tanto y golazo de Clemente Montes, quien tras el cotejo no escondió su emoción.

"Fue un golazo la verdad, cuando agarra la curva, toca el palo y va para adentro, me volví loco. No lo podía creer, aparte que se silenció toda La Bombonera. Es especial, porque uno lo viene buscando y más encima de visita y acá en Boca. Muy contento por el gol y por haber ayudado al equipo a clasificar, que era lo que queríamos", reconoció el delantero a la transmisión.

Sobre el histórico triunfo ante los xeneizes, sostuvo: "Sabíamos que ellos eran fuertes por la banda izquierda, con Blanco y con Zeballos que se iba a cargar. Nosotros planteamos un partido dinámico, marcando a Paredes, que los centrales avanzaran y jugarles a la contra como lo hemos hecho. Salió a la perfección. Hay que celebrar ya que clasificamos".

Por último, Montes mandó un mensaje a los hinchas cruzados: "Les agradezco por el apoyo. Fue muy importante, los que vinieron, los que han estado yendo al estadio (Claro Arena), todos. Estamos ilusionados y sabemos que podemos hacer grandes cosas en la Copa".

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