Montevideo City Torque avisa a Colo Colo por Salomón Rodríguez

Futbol, Palestino vs Montevideo City Torque. Fecha 2, Copa Sudamericana 2026. El jugador de Montevideo City Torque Salomon Rodriguez celebra tras marcar un gol contra Palestino durante el partido del grupo F de la Copa Sudamericana realizado en el - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 12 Jun. (ATON) -

Leandro Ezquerra, director deportivo del cuadro uruguayo, manifestó el deseo del club por extender la estadía del delantero cuyo pase pertenece al Cacique.

Leandro Ezquerra, director deportivo del fútbol joven de Montevideo City Torque, expresó su deseo de que Salomón Rodríguez, delantero uruguayo cedido por Colo Colo, extienda su estadía en el cuadro charrúa.

En diálogo con radio ADN, el dirigente reconoció que "a raíz de los buenos rendimientos del equipo y de él, le van a surgir ofertas. Es natural y sabemos que en una liga como la nuestra, que es exportadora, estas situaciones se dan".

Al mismo tiempo, el ex futbolista profesional expresó que "ojalá podamos retenerlo, porque ha sido una pieza clave. La idea es no desarmar mucho el plantel y tratar de mantener la mayor cantidad de jugadores de cara al segundo semestre, por la Copa Sudamericana y el campeonato uruguayo".

En esa misma, línea, al margen de las críticas que recibió el atacante en su etapa en el Cacique, ex otrora volante de Huachipato apuntó que "los momentos muchas veces marcan y por ahí en un equipo grande como Colo Colo no tienes tiempo, no te esperan. Acá creo que él se sintió muy valorado, pero es verdad que no es lo mismo que en un equipo grande como Colo Colo".

Consignar que durante la actual temporada, Rodríguez ha convertido doce goles en 23 partidos entre torneos nacionales y Copa Sudamericana.