Morales y arbitrajes: "Nos hemos sentido perjudicados en algunas circunstancias"

Futbol, Nublense vs Universidad de Chile Fecha 9, Liga de primera 2026 El jugador de Universidad de Chile Marcelo Morales es fotografiado durante el partido de primera division disputado en el estadio Nelson Oyarzun de Chillan, Chile. 12/04/2026 Jose - JOSE ROBLES/ PHOTOSPORT

Santiago 15 Abr. (ATON) -

El lateral del cuadro azul reiteró los cuestionamientos del club hacia los jueces al manifestar su disconformidad con el dispar criterio de los árbitros.

Universidad de Chile viene de caer frente a Ñublense por el Campeonato Nacional en un partido marcado por polémicas arbitrales y por la molestia de los azules porque no fue expulsado Yovany Campusano tras una plancha sobre Javier Altamirano.

Y esa acción continúa dando vueltas en el plantel del conjunto estudiantil, pues este miércoles el lateral Marcelo Morales insistió en los cuestionamientos del club hacia los jueces.

"Nos preocupa, han sido partidos en que hemos perdido puntos por eso. Nos hemos sentido perjudicados en algunas circunstancias. Se toma de distinto criterio una misma jugada en distintos partidos. Nos molesta. Es raro que en una fecha se cobre algo y en otra se cobran otras cosas", expresó el carrilero en conferencia de prensa.

"No deberíamos incidir en la decisión de los árbitros, sino preocuparnos en lo que debemos hacer y ellos en hacer su pega. Hay gente en el VAR pendiente de eso", añadió.

Además, se refirió a su actual nivel en la U, donde se está consolidando como titular: "La verdad que con el plantel tengo mucha confianza. La verdad que los conozco hace muchos años a algunos y la verdad que feliz de la confianza que me dan mis compañeros, que me da el cuerpo técnico que está. Intento siempre ir aprendiendo de todos día a día, aprendiendo de la posición. Entonces me siento muy feliz también por el apoyo del hincha y de los mis propios compañeros".

Por último, sobre la derrota en Chillán, Morales comentó: "El tema de los goles no solamente es tema de los delanteros, somos todo un equipo. Todos somos encargados de salir a ganar el fin de semana y todos vamos hacia el mismo lado. La verdad que sí, como dijiste, veníamos de dos semanas con triunfo. Esta derrota nos tomó un poco de sorpresa porque fue un partido súper raro, súper trabado, de harto golpe, de harta falta. Fue muy raro. Pero sí queremos seguir hacia adelante".