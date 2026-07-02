Morales explotó en Instagram contra el árbitro por su expulsión ante La Calera

Futbol, Union La Calera vs Universidad de Chile. Fecha 1, Copa Chile 2026. El jugador de Universidad de Chile Marcelo Morales se lamenta tras desperdiciar una ocasion de gol contra Union La Calera durante el partido de la Copa Chile disputado en el - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 2 Jul. (ATON) -

El lateral de Universidad de Chile recibió tarjeta roja por reclamar con furia un penal en la derrota contra los "cementeros" por Copa Chile y luego siguió con sus quejas en redes sociales.

Unión La Calera ya es toda una "bestia negra" para Universidad de Chile en esta temporada 2026, pues el cuadro azul cayó la noche del miércoles por 1-0 frente al cuadro "cementero" en el Estadio Nacional por la fase grupal de Copa Chile.

El conjunto estudiantil terminó con diez jugadores por la expulsión de Marcelo Morales, después de reclamar con furia un penal no sancionado en el séptimo minuto adicional.

Y tras el cotejo el lateral de los laicos siguió reclamando en sus redes sociales contra el juez Diego Flores, aunque minutos después borró la imagen publicada.

"Mamita querida, increíble", escribió el carrilero, junto con postear la jugada en la que reclamó la falta penal desestimada por el réferi.

De esta manera, Morales se perderá el duelo del fin de semana ante Santiago Wanderers por la misma competencia, pero arriesga recibir una mayor sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP.