Morales llegó para fichar en la U: "Feliz de volver al club que me vio crecer"

Futbol, Cobresal vs Universidad de Chile. Fecha 16, campeonato Nacional 2024. El jugador de Universidad de Chile Marcelo Morales es fotografiado durante el partido de primera division contra Cobresal disputado en el estadio El Cobre en El Salvador, - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 28 Ene. (ATON) -

El lateral izquierdo aterrizó en Santiago para abrochar su retorno al cuadro azul cedido por el New York Red Bulls de Estados Unidos.

Universidad de Chile abrochará en las próximas horas a Marcelo Morales como su quinto refuerzo para esta temporada 2026, pues el lateral aterrizó la noche del martes a Santiago para realizarse los exámenes médicos y firmar su contrato.

El futbolista vuelve al cuadro azul tras un año en el New York Red Bulls de Estados Unidos, club que lo cederá al conjunto estudiantil tras tener escasa continuidad.

"Feliz de volver al club que me vio crecer. Ahora faltan afinar los últimos detalles, los exámenes feliz", expresó el jugador al arribar al país.

Sobre los objetivos en su regreso al elenco universitario, sostuvo: "Obviamente salir campeón, que es a lo que la U aspira todos los años, así que vamos a eso".