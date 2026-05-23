Morbo asegurado: Wilmar Roldán será el árbitro para el duelo entre Boca y la UC

Futbol, Chile vs Canada. Fase de grupos, Copa America 2024. El arbitro Wilmar Roldan es fotografiado durante el partido de Copa America entre Chile contra Canada por el grupo A disputado en el estadio Exploria en Orlando, Estados Unidos. 29/06/2024 Jose - JOSE LUIS MELGAREJO/MEXSPORT/PHOTOSPORT

Santiago 23 May. (ATON) -

El juez colombiano dirigirá el encuentro de este jueves en La Bombonera por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

La Conmebol confirmó el equipo arbitral para el partido entre Boca Juniors y Universidad Católica, válido por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, que se disputará este jueves desde las 20:30 horas en La Bombonera: el colombiano Wilmar Roldán, será el juez central.

El colegiado de 46 años es conocido por su tendencia a favorecer a los equipos locales en el trámite y manejo de los partidos; pese ello, su designación no cayó nada bien en Argentina.

Al otro lado de la cordillera recuerdan perfectamente su historial: Wilmar Roldán fue el encargado de dirigir la final de la Copa Libertadores 2023, donde Fluminense derrotó a Boca Juniors en el Maracaná. Además, traen a la memoria la expulsión de Luis Advíncula a los 9 segundos de partido, cuando el peruano defendía la camiseta xeneize en la Copa Sudamericana 2024. Asimismo, el colombiano fue el árbitro de la final de la Copa América 2015 entre Chile y Argentina en el Estadio Nacional.

En cuanto al panorama deportivo, la UC lidera el Grupo D de la Copa Libertadores con 10 puntos, seguido por Cruzeiro (8), Boca Juniors (7) y Barcelona de Ecuador, que cierra la tabla con 3 unidades.

Con este escenario, Boca está obligado a ganar para asegurar su clasificación, mientras que a los cruzados le basta con un empate, aunque ambos estarán mirando de reojo lo que suceda en el Mineirão entre Cruzeiro y Barcelona.

El equipo arbitral en dicho duelo será íntegramente colombiano:

Árbitro: Wilmar Roldán (COL) Asistente 1: Alexander Guzmán (COL) Asistente 2: Cristian Aguirre (COL) Cuarto árbitro: Carlos Ortega (COL) VAR: David Rodríguez (COL) AVAR: Jhon León (COL)

Baja sensible en Boca: Merentiel se perdería el duelo ante la UC

Miguel Merentiel sería la gran ausencia en Boca Juniors para el partido contra la Universidad Católica. Según informó el diario Olé, los estudios médicos de las últimas horas confirmaron que el delantero sufrió un desgarro en el sóleo, lesión que lo marginaría de forma automática del compromiso ante el elenco precordillerano.

Coquimbo Unido busca el liderato en Montevideo

El cuadro "Pirata", comandado por Hernán Caputto, ya aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Ahora, visitará a Nacional de Uruguay con un objetivo claro: afianzar el primer lugar del Grupo B.

El encuentro se disputará este martes 26 de mayo a las 20:30 horas. El equipo arbitral estará encabezado por el juez principal Maximiliano Ramírez, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR; ambos de nacionalidad argentina.