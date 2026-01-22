Morón e inminente partida de Cepeda: "Seguramente será una pérdida importante"

Archivo - Chile.- "Isla es un buen jugador, hay muchas posibilidades cómo las de él y otros más" - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 22 Ene. (ATON) -

El gerente deportivo de Blanco y Negro realizó un positivo balance sobre la participación de Colo Colo en la Serie Río de La Plata en Uruguay y se refirió al traspaso del delantero al Elche de España.

Colo Colo ya dejó atrás la Serie Río de La Plata en Uruguay y se alista para debutar en el Campeonato Nacional 2026 frente a Deportes Limache la próxima semana.

En su regreso a Chile, el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, realizó un positivo balance sobre el paso por suelo charrúa, donde el Cacique venció a Peñarol y Olimpia mediante lanzamientos penales, y cayó frente a Alianza Lima.

"Creo que ha sido muy bueno el trabajo que hicimos en la pretemporada y espero que esto siente los cimientos de lo que va a ser un año para nosotros muy importante", comenzó diciendo el histórico ex portero de los albos en conversación con radio ADN.

Además, valoró el aporte de los cuatro nuevos refuerzos: "Estamos muy contentos con lo que nos mostraron. Creemos que puede ser un aporte muy importante, por eso vinieron, y ahora hay que ver la evaluación en un periodo un poco más largo".

Consultado sobre la inminente partida de Lucas Cepeda al Elche de España, el "Loro" comentó: "Seguramente va a ser una pérdida importante, como fue lo del 'Vicho' Pizarro en su momento, pero a veces los jugadores cuando crecen necesitan otros espacios y Colo Colo también está dispuesto a eso".

Finalmente, Morón no descartó sumar a un nuevo refuerzo ante la salida de Cepeda: "Nosotros habíamos hablado con la directiva de que estábamos listos con los dos centrales, el lateral y el centrodelantero, a no ser de que hubiera algunas salidas. Hoy hay una salida y seguramente tendremos que buscar a alguien que lo reemplace".