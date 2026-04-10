Mosa podría dejar ByN para ser presidente de Federación de Fútbol de Chile

Chile.- Aníbal Mosa y liderato de Colo Colo: "Todavía no se ha ganado nada" - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 10 Abr. (ATON) -

El actual timonel de Colo Colo podría tomar un nuevo rumbo ante la separación de la ANFP y la Federación del balompié nacional.

Incierto es el futuro de Aníbal Mosa en Colo Colo. El próximo 29 de abril se realizarán elecciones en el Cacique y no está garantizada su continuidad en la presidencia de Blanco y Negro.

Es más, en las últimas horas se dio a conocer que el empresario puertomontino podría tomar un nuevo rumbo para ser el timonel de la Federación de Fútbol de Chile.

En ese sentido, radio ADN sostuvo que "Mosa asoma como candidato independiente para ser consejero de la Federación de Fútbol de Chile".

"Este paso podría abrirle la puerta a asumir la presidencia de la Federación de Fútbol de Chile", añadió el citado medio.

Con la separación de la ANFP y la Federación, ese cargo sería visto con buenos ojos por el actual mandamás de Blanco y Negro.