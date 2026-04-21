Mosa realizó nueva multimillonaria oferta para ir por control total de Colo Colo

Chile.- Mosa podría dejar ByN para ser presidente de Federación de Fútbol de Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 21 Abr. (ATON) -

El presidente de Blanco y Negro arremetió con una nueva Oferta Pública de Acciones (OPA), jugada que no es bien vista por un Club Social y Deportivo que salió al paso con un comunicado.

Aníbal Mosa está dispuesto a ir con todo para tener el control total de Blanco y Negro, concesionaria que administra a Colo Colo y de la cual es todavía el presidente.

Después de que hace semanas realizara sin éxito una Oferta de Adquisición Pública, ahora el timonel del Cacique hizo una nueva propuesta por el 61,1% de la sociedad a un precio de $162 por acción, lo que equivale a un monto de más de 9 mil millones de pesos.

Esta jugada del empresario puertomontino no es bien vista por el Club Social y Deportivo Colo Colo, que salió este martes al paso con un comunicado.

"Expresamos nuestra preocupación por la OPA anunciada por Aníbal Mosa, con el objetivo de alcanzar el dominio absoluto de los títulos de Blanco y Negro. De concretarse aquello, el control mayoritario de la concesionaria pasaría a depender de una sola persona, lo que podría generar un daño significativo en la gobernanza institucional y en la trasparencia en la gestión, tal como ha ocurrido en otros clubes del país", sostuvo la Corporación en la misiva.

"Una institución tan heterogénea y representativa de Chile como Colo Colo requiere equilibrio en la toma de decisiones, las que deben realizarse de forma democrática, transversal y siempre pensando en el beneficio de la institución", añadió.

Consignar que actualmente, Mosa controla el 38,813% de Blanco y Negro y en caso de concretar la nueva OPA, que se extenderá entre el miércoles 22 de abril y el viernes 22 de mayo, tendría los votos suficientes para controlar la concesionaria.