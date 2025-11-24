Mosa y el tema refuerzos: "Estamos enfocados en las finales que nos quedan"

Futbol, Presentacion del entrenador Fernando Ortiz. Fernando Ortiz es presentado como nuevo entrenador de Colo Colo, en el estadio Monumental, Santiago, Chile. 01/09/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Presentation of the head coach Fernando - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 24 Nov. (ATON) -

El presidente de Blanco y Negro enfatizó en que esperarán a que culmine el Campeonato Nacional para recién sentarse a conversar sobre el mercado de fichajes de cara a la siguiente temporada.

Colo Colo continúa con los triunfos en esta recta final del Campeonato Nacional y el domingo goleó por 4-1 a Unión La Calera en el estadio Monumental, resultado que le permitió meterse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Y una eventual clasificación al torneo internacional podría cambiar el panorama para el Cacique en materia de refuerzos, considerando que recibirían dinero extra. Sin embargo, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, fue tajante en que todavía no piensan en el mercado de fichajes hasta que culmine esta temporada.

"No estamos hablando con nadie. Vamos a esperar a que termine al última fecha el 7 de diciembre con Audax Italiano y ahí vamos a conversar los directivos, el gerente deportivo y la comisión fútbol para ver cuales serán los pasos a seguir", expresó el timonel de la concesionaria que administra a los albos.

Consultado sobre un interés por el arquero peruano Pedro Gallese, el mandamás recalcó: "Hoy estamos enfocados en las finales que nos quedan y no vamos a hablar de refuerzos".

Por último, sobre el trabajo del técnico Fernando Ortiz, el empresario puertomontino sostuvo: "La relación es muy buena. Es un tipo muy serio y trabajador. Cada vez que podemos vemos los entrenamientos para que se vea el apoyo de la directiva hacia los jugadores y el cuerpo técnico".