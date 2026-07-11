El movimiento del Sevilla que beneficiaría a Gabriel Suazo

Futbol, Chile vs Cabo Verde Partido amistoso en Nueva Zelanda 2026 Gabriel Suazo (c) de Chile durante el partido Chile vs Cabo Verde, Torneo FIFA Series, disputado en Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda, el viernes 27 de marzo de 2026. Foto: Joshua - Joshua Devenie / www.photosport.nz

Santiago 11 Jul. (ATON) -

El elenco blanquirrojo estaría negociando la venta de Joaquín Martínez Gauna, principal competidor del chileno en la banda izquierda de la zaga.

Sevilla, conjunto donde milita el seleccionado nacional Gabriel Suazo, estaría encaminado a realizar un movimiento en el mercado que podría beneficiar al chileno, quien tras arrancar la temporada como titular fue perdiendo consideración dentro del once estelar.

El principal motivo de esto fue la irrupción del español Joaquín Martín Gauna, mejor conocido como "Oso", quien aprovechó las ausencias por lesión que tuvo el criollo para sumar minutos en la parte izquierda de la zaga.

Sin embargo, el panorama estaría cerca de cambiar. Según La Gazzetta dello Sport, Fiorentina tendría en carpeta al lateral y estaría dispuesto a ofrecer doce millones de euros para quedarse con sus servicios.

El eventual traspaso del hispano-argentino, quien tiene contrato vigente hasta mediados del próximo año, le permitiría al formado en Colo Colo recuperar su condición de inamovible en la banda izquierda.

Consignar que hace unos días la prensa ibérica destacó a Suazo como uno de los firmes candidatos a ser capitán del elenco hispalense tras la partida del serbio Nemanja Gudelj.