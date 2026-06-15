"Nano" Díaz guardó hermetismo sobre la continuidad de Nelson Sepúlveda

Futbol, Deportes Concepcion vs Coquimbo Unido Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El entrenador de Deportes Concepcion Fernando Diaz es fotografiado durante el partido de primera division contra Coquimbo Unido disputado en el estadio Ester Roa de - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 15 Jun. (ATON) -

El entrenador de Deportes Concepción evitó referirse a la polémica que vivió con el referente del cuadro lila, quien tuvo un fuerte entrevero con el DT hace una semana.

No todo son risas en Deportes Concepción luego de la victoria por 3-2 sobre Deportes Limache, resultado que le permitió al León de Collao abandonar la zona de descenso por primera vez en el Campeonato Nacional.

Esto porque en el cuadro del Biobío sigue resonando el fuerte entrevero que tuvo el director técnico Fernando Díaz con el referente Nelson Sepúlveda, quien lo increpó después de haberlo sustituido el viernes pasado en el choque con Coquimbo Unido por Copa de la Liga.

Luego de eso, el DT habló con la transmisión oficial y le rayó la cancha al volante, quien posteriormente se disculpó, lo que no acalló los rumores sobre su eventual salida.

En medio de esto, el estratego, lejos de zanjar la polémica, optó por mantener el hermetismo. "Yo la única vez que hablé fue para TNT después del partido. No he hablado con la prensa del tema. Parecía una canción de perales yo y él, él y yo", apuntó "Nano", en declaraciones recogidas por el portal Sabes Deportes.

El entrenador agregó que "tengo mi postura, se la hice comunicar a los jugadores y al mismo Sepúlveda y a los dirigentes. Listo. Estamos preocupados de seguir mejorando porque la segunda rueda va a ser dura".