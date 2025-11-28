Nelson Acosta fue ingresado de urgencia a una clínica de Rancagua

Archivo - Futbol, Huachipato v Deportes Iquique Segunda fecha, Campeonato de Apertura 2015-2016 El entrenador de Deportes Iquique Nelson Acosta mira a sus jugadores durante el partido contra Deportes Iquique por el partido de primera division en el estadi - Dragomir Yankovic/Photosport - Archivo

Santiago 28 Nov. (ATON) -

El histórico ex técnico de la Selección chilena, a la que llevó al Mundial de Francia 1998, pasa por un delicado momento de salud a sus 81 años.

Preocupación nuevamente en el fútbol chileno por Nelson Acosta, histórico ex entrenador de la Selección chilena y quien llevó a la Roja al Mundial de Francia 1998.

Es que el otrora adiestrador del combinado nacional, además de otros clubes chilenos, ingresó la mañana de este viernes a Urgencias de la Clínica Isamédica en Rancagua.

Según dio a conocer radio Bío Bío, el ex DT, quien fue diagnosticado en 2017 con Alzheimer, presentó una disminución en la frecuencia cardiaca y está estable dentro del delicado estado de salud en que se encuentra.

Por lo mismo, durante esta jornada se espera que sea ingresado a la Unidad de Paciente Crítico (UPC) para recibir atención especializada.

Consignar que a nivel de clubes, Nelson Acosta fue campeón con Cobreloa (Apertura 2003 y Clausura 2004) y con Everton en el Torneo de Apertura 2008.