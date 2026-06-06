Nelson Semedo: "Chile nos exigió un poco más de lo que esperábamos"

Futbol, Portugal vs Chile Partido amistoso en Portugal 2026 El jugador de Portugal, Gonzalo Guede celebra con sus companeros tras marcar un gol contra Portugal, durante el partido amistoso FIFA 2026 disputado en el Estadio Nacional do Jamor en Oeiras, - Zed Jameson /Photosport

Santiago 7 Jun. (ATON) -

El lateral de Portugal mostró su respeto por la Roja y destacó la faena del equip dirigido por Nicolás Córdova.

Chile cayó este sábado por 2-1 ante Portugal en el primero de sus dos amistosos de junio, mostrando un nivel preocupante sobre todo por las escasas ocasiones que pasó la mitad de cancha y se acercó al arco contrario.

Así y todo, en el elenco luso el lateral derecho Nelson Semedo exhibió respeto por la Roja y no dudó en destacar las dificultades que supuso el choque con el equipo que adiestra Nicolás Córdova.

"Nos exigieron un poco más de lo esperado, pero fue un partido positivo. Hemos estado preparando el aspecto físico y sabemos que el torneo en Estados Unidos (Copa del Mundo) requerirá mucho de eso, especialmente por las condiciones climáticas que encontraremos", afirmó el carrilero.

En el ámbito personal, el futbolista del Fenerbahce sostuvo que "hoy la idea era jugar 45 minutos, pero dar más de lo que podíamos en ese tiempo, y eso es lo que intentamos hacer".

Por último, Semedo remarcó que "estoy contento con mi rendimiento, pero lo más importante es poder ayudar lo máximo posible, jugando 45 minutos, como fue hoy, 30 minutos o solo uno. Como ya he dicho, lo importante es estar aquí, aunque sea sólo para entrenar".