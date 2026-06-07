Nelson Sepúlveda pide disculpas al DT Díaz y a sus compañeros

Futbol, Deportes Concepcion vs Nublense Sexta fecha, campeonato Nacional 2026. El jugador de Deportes Concepcion Nelson Sepulveda, derecha, disputa el balon con Robinson Rivera de Nublense durante el partido de primera division realizado en el estadio - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 7 Jun. (ATON) -

El volante reconoció que no reaccionó bien cuando fue sustituido en el partido ante Coquimbo Unido.

Nelson Sepúlveda vivió una noche de furia en viernes. El volante de Deportes Concepción fue sustituido a los 42 minutos y salió expresando su enojo al DT Fernando Díaz. Sus compañeros, en la banca, intentaron calmarlo.

Ante este hecho, Díaz dio a entender que el jugador sería sancionado.

El paso de los días fue tranquilizando el ambiente y en las últimas horas, en sus redes sociales, Nelson Sepúlveda pidió disculpas por su destemplada rección.

Quiero expresar mis sinceras disculpas a mi entrenador Fernando Díaz y su cuerpo técnico, a mis compañeros, a los hinchas, a los trabajadores del club y a los dirigentes de Deportes Concepción por la situación ocurrida durante el partido frente a Coquimbo Unido ( ) Como futbolista profesional, vivo cada encuentro con enorme intensidad y compromiso. En un momento de frustración deportiva reaccioné de una forma que no es la que corresponde .

Finalmente, Sepúlveda aseguró que intentará recuperar la confianza de todos los estamentos del club. Seguiré trabajando con humildad y dedicación para aportar al equipo y retribuir la confianza de quienes siempre nos apoyan .