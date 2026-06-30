Futbol, Universidad de Chile vs Audax Italiano. Fecha 2, campeonato Nacional 2024. El entrenador ayudate de Audax Italiano Nelson Tapia es fotografiado durante el partido de primera division contra Universidad de Chile disputado en el estadio Nacional de - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 30 Jun. (ATON) -

Tras partir con polémica de Constitución Unido, el ex portero mundialista con la Selección chilena volvería a dirigir en la misma categoría.

Nelson Tapia dejó la banca de Constitución Unido, elenco de la Tercera A del fútbol chileno, pero tardó un mes en encontrar nuevo club en la misma categoría.

Es que el ex portero de la Selección chilena sería nuevo entrenador de Imperial Unido, cuadro que se encuentra en la parte baja del torneo y lucha por no descender.

En ese sentido, el medio Novena Pasión publicó: "Tras confirmarse la salida de Mauro Astrada, y a falta de la oficialización del club, según información de Novena Pasión, Nelson Tapia se hará cargo del banquillo de Imperial Unido a partir de este martes 30 de junio".

Consignar que el conjunto sureño marcha en el décimo casillero de la tabla, con 13 puntos, ya muy lejos de las posiciones de pelear por el ascenso.