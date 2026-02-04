Neven Ilic fue electo como parte del Comité Ejecutivo del COI

Santiago, 19 de octubre de 2023 Presidente del Comite Olímpico Internacional (COI) Thomas Bach, llego a Chile y fue recibido por el Presidente de Panam Sports Neven Ilic.Thomas Bach participara de la Ceremonia Inaugural de los XIX Juegos Panamericanos - CHRISTIAN ZAPATA /ATON CHILE

Santiago 4 Feb. (ATON) -

El chileno, presidente de Panam Sports, logró el cargo más importante en su carrera dirigencial, la cual comenzó como timonel de la Federación de Tenis de Chile.

Importante paso en la carrera dirigencial de Neven Ilic. El chileno, presidente de Panam Sports, fue elegido como nuevo miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional.

La elección del nacional, de 63 años, se desarrolló en la 145 Sesión del organismo realizada en Milán, Italia, y este es el cargo más importante logrado por un dirigente chileno en la historia.

Consignar que Ilic comenzó su carrera dirigencial en la Federación de Tenis de Chile y después saltó al Comité Olímpico de Chile, donde fue presidente entre 2004 y 2017.

Ese año fue electo timonel de Panam Sports, e incluso hace un par de años su nombre sonó como candidato a la presidencia del COI.