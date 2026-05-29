Chile.- Nicolás Córdova y ausencia de Erick Pulgar: "No voy a hacer un juicio de valor"

Futbol, Conferencia de prensa seleccion chilena. El entrenador de la seleccion chilena Nicolas Cordova junto a Sebastian Miranda y Felipe Correa hablan con la prensa en el Salon de Conferencias de ANFP. Diego Martin/Photosport 29/05/2026 Football, - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 29 May. (ATON) -

El entrenador de la Selección chilena afirmó que el volante de Flamengo declinó la nominación por "temas personales". Además, defendió el regreso de Brayan Cortés a la Roja.

Nicolás Córdova, director técnico de la Selección chilena, explicó este viernes la razón tras la nueva ausencia de Erick Pulgar, mediocampista de Flamango, en la convocatoria de la Roja, dejando en claro que la decisión corrió por cuenta del futbolista.

En rueda de prensa, el estratego señaló que "siempre ha estado en la órbita de ser llamado. Creo que es uno de los jugadores más importantes que hoy tenemos en el extranjero, jugando a un muy buen nivel, y él por temas personales ha preferido decir que no".

A juicio del entrenador "esas son respuestas que él tiene que dar. No voy a hacer un juicio de valor del porqué no está acá. Nosotros sí queremos que esté y él evaluará en qué momento se volverá a integrar, si es que se vuelve a integrar. Para eso no tengo la respuesta, pero sin duda que es un jugador importante y nos hubiese encantado que hubiese estado".

Por otra parte, el adiestrador de la Roja defendió el regreso del portero Brayan Cortés, destacando que "está pasando por un buen momento en Argentina, llegó a semifinales, estuvieron en los penales para clasificar a la final, así es que decidimos con Bruno (Vásquez), nuestro preparador de arqueros, que era prudente volver a llamarlo".

El DT explicó además que "así podemos generar mayor competitividad en el arco, sobre todo, ahora que Sebastián Mella está operado y que no pudo venir. Otro jugador que estaba en la mira es Gabriel Maureira, pero de común acuerdo optamos que juegue los partidos sub 20 con Brasil, porque llevarlo a Europa era muy probable que esté de tercer arquero, que es importante, pero sentimos que es oportuno que juegue a nivel esos partidos".

El ex volante criollo se refirió también a la nominación del suizo-chileno Nils Reichmuth. "El año pasado planificamos un viaje con Sebastián (Miranda), nos fuimos 10 días a Europa y tuvimos la posibilidad de ir a ver a Nils y a su hermano en Suiza. Estuvimos con ellos allá, vimos un par de partidos y conversamos con la familia. Es un trabajo que se planificó y depende de él, del rendimiento que muestre", detalló.

Con respecto a los duelos amistosos con Portugal y República Democrática del Congo, Córdova indicó que "sin duda que estos partidos son durísimos porque son selecciones que van a jugar el Mundial. Sabemos que es un partido muy difícil, pero la única manera de poder volver a competir a alto nivel en competencias oficiales es jugar este tipo de partidos, para que los jugadores se vayan acostumbrando a otras velocidades y a espacios más reducidos".