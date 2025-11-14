Nicolás Córdova justificó ausencia de Pulgar y defendió su labor en la Roja

Futbol, Conferencia de prensa seleccion chilena. El entrenador de la seleccion chilena Nicolas Cordova y el jugador Vicente Pizarro hablan con la prensa en el estadio Fisht de Sochi, Rusia. SIPA/PHOTOSPORT 14/11/2025 Football, Chile National team - SIPA/PHOTOSPORT

Santiago 14 Nov. (ATON) -

Una de las grandes sorpresas en la nómina de la Selección chilena de cara a los amistosos frente a Rusia y Perú por la fecha FIFA de noviembre fue la ausencia de Erick Pulgar, pese a que el volante nacional es una de las figuras en el Flamengo de Brasil.

Este viernes, en la conferencia de prensa previa al duelo de este sábado ante Rusia en Sochi, el técnico interino de la Roja, explicó los motivos para no convocar al antofagastino.

"Es una oportunidad para ver a otros jugadores. Erick está absolutamente consolidado, poniéndose en muy buena forma. Tiene el partido más importante de clubes en Sudamérica, creemos que lo mejor era que se quedara allí, pero es un jugador absolutamente insertado en la selección, que es muy importante para lo que viene", expresó el estratego.

Además, desestimó las críticas y defendió su labor al frente del combinado nacional tanto a nivel adulto como juvenil, pese a la eliminación en el Mundial Sub 20: "Sabía muy bien que al lugar que venía es difícil hacer un cambio. Se necesita mucho tiempo. La realidad es que estamos muy tranquilos, conscientes de que vamos por un buen camino. Donde hemos ido nos han dicho que están gratamente sorprendidos del proyecto y cómo de a poco va encaminado. Ha tenido buenos resultados, otros no tanto. El Mundial Sub 20 no fue lo que queríamos, pero aborda una realidad que hay que seguir construyendo".

"Estamos construyendo un proyecto y no hablo de mí, sino de los jugadores. Lo más importante es su desarrollo y que estén en ese tipo de experiencias, significa que siguen teniendo roce, es prepararlos para lo que más queremos: estar en un Mundial adulto. No sacamos nada con salir campeones mundiales Sub 20 o Sub 17 si después esos jugadores no llegan a ser de nivel mundial", añadió.

Por último, agregó: "No me voy a hacer cargo de lo que dicen otras personas que no están adentro, me preocupa lo que me dicen mis pares, lo que discutimos para que más jugadores estén en Europa. Lo que pasa afuera es parte de la vida de cualquier entrenador de selección, que está absolutamente expuesto".