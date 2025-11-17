Nicolás Córdova previo al amistoso ante Perú: "Si vienen dardos desde fuera.."

Santiago 17 Nov. (ATON) -

Después de derrotar el sábado por 2-0 a Rusia, la Selección chilena ya se enfoca en el partido de este martes frente a Perú, el cual será su segundo amistoso en esta fecha FIFA de noviembre.

Este lunes, el técnico interino de la Roja, Nicolás Córdova, anticipó el cotejo ante el combinado incaico. En conferencia de prensa expresó: "Seguramente será un partido difícil. Es probable que ellos hagan jugar a futbolistas jóvenes, que están apareciendo, por lo tanto, no hay un patrón para decir la selección peruana juega de esta manera , y lo mismo pasa con la Selección chilena por todos los cambios que hemos estado haciendo".

"Lo importante es mantener el orden que se vio ante Rusia, hay que darle continuidad al rendimiento en ese sentido. Ojalá podamos competir nuevamente, porque estos partidos son para eso, para competir, y de buena manera", añadió.

Además, el estratego realizó un balance de su paso por la Roja desde que asumió como jefe técnico de selecciones: "Ha sido una suma de experiencias muy lindas. Dirigir a la selección mayor es el máximo honor que puede tener un entrenador. También han sido dos años muy intensos, de muchos torneos, muchos cambios, de intentar hacer cosas diferentes. El tiempo dirá si hemos hecho un trabajo correcto o no".

"Sabemos que vamos por el camino correcto. A veces van a llegar mejores resultados que otros, pero por mi parte tengo la tranquilidad de que no estoy desesperado. Y si vienen dardos desde afuera, desde lo futbolístico, bienvenido sea. A mí me interesa que siempre se hable con la verdad, nada más", sentenció.