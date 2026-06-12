Nicolás Jarry se baja de la gira de pasto y arriesga severa resta de puntos

Archivo - Chile.- A horas de jugar por 8°, Jarry se retiró del Challenger de Oeiras III por lesión - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 12 Jun. (ATON) -

El chileno privilegiará la recuperación de su codo y no dirá presente en Wimbledon, perdiendo las unidades obtenidas el año pasado cuando llegó a octavos de final.

El tenista nacional Nicolás Jarry (189° del ranking ATP) tomó una firme decisión ante los problemas que arrastra en su codo desde abril pasado y optó por bajarse de la gira de pasto.

En un comunicado compartido en cuenta de Instagram, el "Príncipe" señaló que "después de varias semanas entrenando en Barcelona con mucha ilusión y con el objetivo de llegar a la temporada de pasto, las cosas no han salido como esperaba. Sigo con molestias en el codo y, por ahora, no podré volver a competir".

Acto seguido, "Nico" adelantó que "regreso a Santiago para reunirme con mis médicos y evaluar los próximos pasos. No es una situación fácil, pero voy a seguir haciendo todo lo posible para encontrar una solución y volver a la cancha lo antes posible".

Por último, el nieto de Jaime Fillol agradeció por "todos los mensajes y el apoyo constante que me han brindado. En los momentos más difíciles, sentir ese cariño hace una gran diferencia. Ojalá pueda superar este obstáculo y volver a representar a Chile, con la ilusión de llegar a la Copa Davis".

Con esta confirmación, la cuarta raqueta criolla arriesga a una brutal pérdida de puntos en el circuito, ya que no competiría en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, donde alcanzó los octavos de final en 2025.

De esta manera, la "Torre" caería hasta el 660° puesto en la clasificación mundial.