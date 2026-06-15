Nicolás Jarry salió del top 200 y registró su peor ranking tras cinco años

Archivo - Chile.- Nicolás Jarry se baja de la gira de pasto y arriesga severa resta de puntos - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 15 Jun. (ATON) -

La actualización de la clasificación mundial de la ATP trajo cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Comenzó una nueva semana y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

El más significativo fue que Nicolás Jarry, quien todavía no se recupera de la lesión al codo, continúa a la baja en la clasificación mundial y ahora salió del top 200. "Nico" cayó 15 puestos para ubicarse 204, su peor ranking desde 2021.

Eso sí, el "Príncipe" seguirá desplomándose, debido a que confirmó la semana pasada que se perderá toda la gira de pasto por su dolencia, por lo que no podrá defender los puntos por los octavos de final de Wimbledon del año pasado y saldrá del top 500.

En tanto, Cristian Garin, quien no ve acción desde su temprana eliminación en Roland Garros, retrocedió seis casilleros para situarse 119.

Por su lado, Alejandro Tabilo se mantuvo en el lugar 31, mientras que Tomás Barrios subió un peldaño para ser 137.

Respecto al top ten, el italiano Jannik Sinner continúa como indiscutido número uno del mundo, mientras que el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev completan el podio.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 13.500 puntos (0)2° Carlos Alcaraz (España) 9.960 (0)3° Alexander Zverev (Alemania) 7.190 (0)4° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.390 (0)5° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.070 (0)6° Alex de Miñaur (Australia) 4.060 (0)7° Daniil Medvedev (Rusia) 3.810 (+1)8° Novak Djokovic (Serbia) 3.760 (-1)9° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.635 (0)10° Flavio Cobolli (Italia) 3.540 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

31° Alejandro Tabilo 1.428 (0)119° Cristian Garin 529 (-6)137° Tomás Barrios 450 (+1)204° Nicolás Jarry 283 (-15)317° Matías Soto 171 (-1)651° Nicolás Villalón 54 (+28)670° Daniel Núñez 52 (+3)731° Benjamín Torrealba 43 (+1)979° Bastián Malla 20 (-5)