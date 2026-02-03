Nicolás Massú: "Contar con Djokovic habría sido increíble"

Futbol, Conferencia de prensa de capitanes de la serie entre Chile y Serbia por Copa Davis Fecha 1, Copa Davis 2026 Se realiza la conferencia de prensa de capitanes de la serie entre Chile y Serbia por Copa Davis en el estadio nacional de Santiago, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 3 Feb. (ATON) -

El capitán del equipo chileno de Copa Davis se refirió a la ausencia del considerado mejor de tenista de todos los tiempos y las otras bajas del elenco balcánico de cara a la serie en el Court Central del Estadio Nacional.

La serie de Copa Davis entre Chile y Serbia, que se disputará entre este viernes y sábado en el Court Central del Estadio Nacional, cada vez comienza a tomar más forma.

Este martes se realizó la conferencia de prensa de capitanes, donde por el equipo nacional habló Nicolás Massú, quien se refirió a la ausencia de Novak Djokovic (3° del ranking ATP), el mejor tenista de todos los tiempos, en el conjunto balcánico.

En ese sentido, el viñamarino aseguró que habría sido "increíble" enfrentar al otrora número uno y más ganador de Grand Slams: "Contar con Djokovic habría sido increíble. Era una gran oportunidad de tener un jugador como él, uno de los mejores deportista de la historia".

Sin embargo, el doble medallista de oro olímpico resaltó a los rivales que estarán presente: "Los que están acá son grandes jugadores, son más jóvenes, los veníamos siguiendo. A otros los conozco más, como (Dusan) Lajovic", añadió.

Además, añadió: "Pero no debemos enfocarnos en ellos, nos enfocamos en ganar esta serie y tenemos motivación para jugar contra España en septiembre. Pienso en el presente y tengo el foco en jugar contra los mejores del mundo, para eso hay que pasar etapas como esta. Tampoco tenemos problemas en aceptar que somos favoritos, son momentos".

Sobre el elenco nacional, Massú sostuvo: "Hay una confianza que nos conocemos hace muchos años. Es una generación que ha pasado por grandes momentos, años de toma de decisiones, variedades de situaciones y aún está en una edad de seguir creciendo. Cada oportunidad que toca hay que aprovecharla. Máximo respeto a Serbia, hay que jugar los partidos, hay presión, cinco mil personas apoyándonos, pero queremos jugar como corresponde".